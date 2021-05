MARIA DESTACA IMPORTÂNCIA DA TRANSPARÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA









07/05/21 - 13:54:05

Parlamentar explica que a CPI da Covid-19 serve para que a população entenda o que se fez para amenizar a situação

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE) destacou a importância da transparência, justificada pela atual Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) a respeito da atuação governamental no controle da Covid-19. “Se há uma coisa que essa CPI nos mostra, é a necessidade de transparência, a de que existam mais ações para esclarecer à população o que o governo tem feito para amenizar toda essa situação de calamidade pública que estamos vivendo, principalmente, no último ano”, explicou.

Para a parlamentar, “o Brasil enfrenta uma tragédia, com cerca de 417 mil mortos. Situações de colapso absoluto como a que viveu a população de Manaus motivaram essa CPI. A sociedade brasileira quer e merece saber se houve negligência por parte da União, dos Estados e dos Municípios em suas ações de combate à pandemia. Nosso dever como servidores públicos é apresentar essa resposta para que a população não saia ainda mais penalizada de tudo isso”, defendeu.

Ela acrescentou que não faz parte do corpo de senadores que compõem a CPI, porém esclareceu que está acompanhando de perto todos os desdobramentos que essa fase inicial tem apresentado. “Eu quero me somar ao clamor da sociedade para que a situação de descontrole da pandemia no Brasil seja averiguada e, também, responsabilizada. Não podemos deixar nada passar, pois o que fazemos agora tem influência direta com a forma como lidaremos com situações como essa no futuro”, contou.

A senadora relembrou que, em 2020, segundo o portal da transparência Siga Brasil, o Governo Federal planejou gastar um total de R$ 625,57 bilhões com a pandemia. Ela citou que, até meados de dezembro do último ano, a União pagou aproximadamente R$ 509,1 bilhões em despesas com ações relacionadas ao combate do vírus. “O que precisamos saber é como todo esse montante foi gerido e se haviam ou não alternativas que pudessem mudar o que estamos vivenciando na atualidade”, disse.

