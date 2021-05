Sergas e Agrese iniciam nova fase de tratativas regulatórias









Na última quinta-feira (06), as diretorias da Sergipe Gás S.A.(Sergas) e da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) reuniram-se, no auditório da Companhia, acompanhados das suas respectivas equipes técnicas, para tratar sobre novos avanços regulatórios para o setor.

A reunião é resultado de ofício encaminhado por parte da distribuidora à Agência, com a solicitação de reuniões técnicas periódicas, para que as equipes possam se aproximar cada vez mais, e discutir itens que fazem parte do regulamento da concessão por parte do Estado de Sergipe. Além disso, também esteve na pauta do encontro a questão da margem regulatória da companhia, que faz parte da tarifa do consumidor cativo.

Segundo Valmor Barbosa essas reuniões serão importantes “para atualização da política de distribuição do gás natural canalizado”. O gestor, em nome da diretoria executiva da Sergas, agradece à Agrese, na pessoa do seu presidente Luiz Hamilton Santana, pela atenção dispensada a concessionária. “O intuito é, cada vez mais, mostrar a transparência dos serviços públicos ofertados à sociedade”, completa.

Para o presidente da Agrese, Luiz Hamilton, esses encontros são importantes para que haja interação entre a Agência e a companhia prestadora do serviço, e assim possam trabalhar em sintonia. “Quem sai ganhando com isso são os usuários, que terão cada vez mais uma melhor prestação dos serviços”, frisa

