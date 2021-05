SERGAS ESCLARECE SOBRE AUMENTO DO PREÇO DO GÁS NATURAL VEICULAR









A Sergas informa que o repasse para as tarifas do aumento médio do preço na tarifa do gás natural anunciado pela Petrobras de 38,83% independe da vontade da Companhia e não resultou em nenhum ganho para a mesma. Tal reajuste elevou o preço médio do GNV para R$3,777/m³. Os preços praticados no mercado do gás natural são definidos pela Petrobras, levando-se em conta a variação no mercado internacional do petróleo e seus derivados, assim como a cotação do dólar no período. Paralelo ao reajuste, a Sergas tem adotado medidas, em conjunto com o Governo do Estado, para mitigar os efeitos do reajuste anunciado pela Petrobras, única supridora do insumo.

Com relação ao Acordo Coletivo de Trabalho, a Sergas solicitou a pauta de reivindicações desde o mês de outubro de 2020 e somente em 26 de fevereiro de 2021 o Sinergia-SE encaminhou à Companhia a referida pauta. O processo de negociação segue normalmente entre as comissões de trabalhadores e a companhia. Até o momento já foram realizadas três reuniões. A mesa de negociações prossegue e a Sergas continua aberta para o diálogo, na expectativa de um bom acordo coletivo, traduzindo-se em respeito e atenção aos seus empregados e que irá valorizar ainda mais os trabalhadores.

Sobre o Programa de Participação nos Resultados, o eventual pagamento relativo ao ano de 2020, conforme regramento acordado entre a Sergas e os empregados, depende da aprovação, por parte da Assembleia Geral Anual de Acionistas, existindo um rito administrativo ainda a ser cumprido. Até o momento todos os acontecimentos fazem parte das tratativas acordadas.

A Sergas tem por costume sempre dispensar grande atenção ao processo de negociação com os trabalhadores todos os anos. A companhia está bastante otimista de que como acontece em todas as negociações, chegará a um acordo que seja benéfico para todos, lembrando que o processo de negociação está ainda no seu início.

Por José Castilho Almeida