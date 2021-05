VICE-PREFEITA BUSCA PARCERIA PRA ACABAR COM EXPLORAÇÃO DE MENORES NA CAPITAL









07/05/21 - 16:17:05

A fim de acabar com uma rede de exploração de menores nas ruas de Aracaju, a vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitoza, reuniu representantes da Secretaria Municipal da Assistência Social e do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) para alinhar ações de efetiva proteção a essas pessoas.

A ideia, segundo Katarina, é tornar a abordagem mais efetiva, evitando, assim, que a rede de proteção permaneça e essa atuação reincida. Segundo Katarina, essa é uma discussão que já vem do ano passado, quando ela ainda era delegada-geral do Estado e tratava do assunto com o prefeito Edvaldo Nogueira.

No entanto, o andamento do projeto ficou prejudicado em virtude da pandemia. “Além da abordagem que a Prefeitura de Aracaju já realiza, também possibilitará a criação de um núcleo psicossocial dentro do próprio DAGV”, revela Katarina.