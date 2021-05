BUSCAS PELO CORPO DO PILOTO DO AVIÃO QUE CAIU EM MANGUEZAL SÃO RETOMADAS









08/05/21 - 09:27:26

As buscas pelo corpo do piloto, Adriano Leon, de 32 anos, do avião que caiu em uma região de manguezal, foram retomadas por volta das 8h30, deste sábado (08) em Aracaju.

Novas equipes retornarão ao local para dar andamento ao trabalho de resgate dos restos mortais do piloto e retirada do motor da aeronave do mangue, que continua soterrado na lama.

A possibilidade de encontrar o piloto com vida começou a descartada pelas autoridades, após a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe informar que exames confirmaram que os restos mortais encontrados, um braço, próximo a fuselagem do avião são de Adriano Eugênio de Leon Ribeiro.

O membro foi analisado pela equipe e constatado no local que se tratava de um braço e que existia a possibilidade confirmação da identidade do piloto, através das impressões digitais de alguns dedos.

Acidente – Adriano Leon estava retornando a uma fazenda no município mineiro de Unaí, após deixar um passageiro na capital sergipana. Minutos depois da decolagem, no Aeroporto Santa Maria, o piloto relatou um problema à torre de controle e tentou retornar ao aeroporto, mas acabou caindo por volta das 11h40 em uma área de manguezal, na Avenida Desembargador José Antônio de Andrade Góes, distante cerca de três quilômetros do local da decolagem.