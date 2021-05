Capitão Samuel: “Batalhão da Restauração tem mexido com a minha vida”









08/05/21

“Cuidar das pessoas me emociona e o Batalhão da Restauração tem mexido com a minha vida e com o meu coração. Quando eu vejo uma mãe agradecida, quando eu vejo o sorriso de uma pessoa salva do mal que está causando à própria vida, é algo que não tem preço. Ajudar às pessoas é algo que motiva qualquer um. Aprendi com a minha mãe, dona Salvelina Barreto, que nada tem valor se não houver ajuda ao próximo. Não tenho dúvidas que fazendo o bem a tantas pessoas, eu serei o maior beneficiado porque é Deus quem vai recompensar.”

Deputado Estadual

Capitão Samuel