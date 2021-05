CONDUTOR EMBRIAGADO INVADE CALCADA E ATINGE SUPERMERCADO NA ARUANDA









08/05/21 - 07:12:21

Mais uma ocorrência foi registrada por embriaguez ao volante por policiais da Cptran.

Dessa vez, o acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (07), quando um condutor perdeu o controle da direção do seu veículo Ecosport de cor preta na rua Maria Vasconcelos, e invadiu uma calçada onde há um complexo de lojas, atingindo placas e mesas no local.

O condutor fez o teste do bafômetro e foi encontrado 0.10 mg/ l de álcool expelido no ar, fazendo com que o mesmo fosse autuado por conduzir seu veículo após ingerir bebida alcoólica.

Ele terá a sua CNH recolhida para fins de procedimento administrativo de suspensão da sua habilitação.

Embora a gravidade do acidente ninguém se feriu.

Com informações e foto da CPTRAN