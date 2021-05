CRCSE VEM A PÚBLICO ELUCIDAR NOTÍCIA VEICULADA PELO SINDISCOSE









08/05/21 - 08:23:22

Sobre a matéria veiculada no site do Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Estado de Sergipe (SINDISCOSE), e reproduzida em outros veículos de comunicação do estado – ressaltamos que o Sindicato publicou a matéria e que o Conselho não foi procurado para qualquer esclarecimento -, o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE), vem a público explicar que:

Com a adesão de quatro empregados ao Programa de Demissão Voluntária (PDV), implementado pelo CRCSE e custeado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), alguns ajustes na tabela de cargos comissionados foram realizados e todos seguiram a Resolução nº 558/2021, aprovada de forma unânime e transparente pelo Plenário do CRCSE, onde aumentou e reduziu valores em cargos comissionados.

A respeito dos valores do cargo de Diretor Executivo., informamos que, ao contrário do que foi divulgado, o custo antes era de R$ 7.553,36, não R$ 4.711,22, pois a antiga ocupante do cargo era emprega efetiva e, aos seus vencimentos, era adicionado o valor do cargo comissionado. Informamos ainda, que o total da folha de cargos comissionados, antes da Resolução, importava em R$ 17.091,67, passando para R$ 18.117,20, em valores brutos.

Dessa forma, constata-se que o aumento total da folha de pagamento de comissionados foi de apenas R$ 1.025,53, valor abaixo do que foi equivocadamente noticiado. Os dados acima estão disponíveis para consulta pública no portal da transparência e no site do CRCSE, nos links a seguir: crcse.org.br/institucional/plano-de-cargos-e-salarios; www3.cfc.org.br/spw/PortalTransparencia/Consulta.aspx.

Acreditamos na importância dos sindicatos em relação ao nivelamento e à correlação de forças, fundamentais em um regime democrático. E, por fim, o CRCSE estuda a possibilidade de providências legais sobre as inverdades publicadas, tendo em vista que prezamos pela legalidade e transparência das informações e pela verdade dos fatos.

Vanderson da Silva Mélo

Presidente do CRCSE