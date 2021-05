CRIANÇA MORRE APÓS CAIR EMBAIXO DE UMA CARRETA NA CIDADE DE TOBIAS BARRETO









08/05/21 - 06:59:00

Um menino de 12 anos morreu no Centro da cidade de Tobias Barreto, após cair embaixo da carreta na tarde desta sexta-feira (07).

De acordo com a Polícia Militar, a criança estava em uma bicicleta e pegava carona agarrada à lateral do caminhão, quando um carro estacionado impediu o percurso do ciclista, que foi projetado para debaixo do caminhão e atropelado.

O motorista foi conduzido à Delegacia de Tobias Barreto. O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística foram acionados.

Foto redes sociais