Eleições 2022: Presidente lidera em pesquisa e Deputado Bolsonarista comemora









08/05/21 - 07:52:32

Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná nesta sexta-feira, 07, o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é quem tem liderado a corrida presidencial para as eleições de 2022 em todos os cenários apresentados, com percentuais que variam de 32,7% a 34,5%no primeiro turno e 42,5% no segundo.

Em suas redes sociais, o deputado estadual, Rodrigo Valadares, que é declaradamente bolsonarista, comemorou o resultado e exaltou a força eleitoral que possui o dirigente do país. “Você pode não gostar do presidente Bolsonaro, mas não pode deixar de reconhecer sua força eleitoral. Em seu momento de maior desgaste, auge da pandemia, CPI instalada, mídia e poderes contra, Lula elegível e o presidente sai liderando a mais recente pesquisa eleitoral. 2022 é Bolsonaro”, destacou.

Como todos já previam, o principal concorrente direto de Bolsonaro seria o ex-presidente Lula, deixando pouco espaço para o fortalecimento de uma terceira via, como apontou a referida pesquisa. Ainda assim, mesmo reconhecendo a força do Partido dos Trabalhadores no Nordeste, Rodrigo afirma que a elegibilidade de Lula não ameaça o presidente Jair Bolsonaro.

“Prefiro acreditar que no final das contas essa polarização será positiva… A gente sabe da força muito grande que o PT tem, principalmente no Nordeste, mas eu acredito que a rejeição antipetista por todos os crimes que foram cometidos durante as suas gestões, tende a dar um pouco mais de vantagem a Bolsonaro. Além disso, é necessário reconhecer e levar em conta o trabalho que o presidente vem exercendo, principalmente durante a pandemia”, pontuou.

Por Luísa Passos