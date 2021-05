Energisa Sergipe faz doação de um autotransformador para Hospital da Polícia









08/05/21 - 08:00:30

Equipamento será utilizado no tratamento de pacientes que necessitam de hemodiálise

A Energisa Sergipe doou um autotransformador para a Secretaria Estadual de Saúde, que será entregue e instalado no Hospital da Polícia Militar do Estado (HPM). O equipamento, que possui níveis de tensão diferenciados, é essencial para o funcionamento de máquinas de hemodiálise e demais aparelhos que são utilizados no tratamento de pacientes com covid-19.

“O transformador irá trazer melhorias no atendimento para a população vítima do coronavírus, bem como aumentar a capacidade de leitos de UTI que hoje dependem desse equipamento”, explica Mércia Simone Feitosa de Souza, Secretária da Saúde.

O Ministério Público Federal intermediou a doação, por meio da Procuradora da República, Martha Carvalho Dias de Figueiredo.

“Buscamos sempre realizar ações que possam contribuir com a saúde e o bem-estar da população, principalmente nesse período tão difícil. Sensível a situação destas pessoas que são altamente dependentes deste tratamento de hemodiálise, providenciamos a entrega deste autotransformador e acreditamos nos benefícios que irá proporcionar para esses pacientes, melhorando sua qualidade de vida”, explica Roberto Carlos Currais, Diretor Presidente da Energisa Sergipe.

Outras ações do Grupo Energisa

O Grupo Energisa vem adotando medidas, desde o início da pandemia, para minimizar os efeitos do coronavírus com todos os seus públicos-alvo. Foram destinados mais de R$ 8 milhões em diversas frentes que estão sendo realizadas em parceria com organizações com o objetivo de proteger seus colaboradores e clientes, além de assegurar a prestação dos serviços essenciais à sociedade.

Em Sergipe, várias ações dentro dessa rede de solidariedade já vêm sendo realizadas, como as doações de 2 ventiladores mecânicos para o Hospital de Cirurgia, 600 máscaras N95, sendo 300 o Ipesaúde e 300 para o Hospital de Cirurgia, e de mais de 700 itens (entre roupas adulto e infantil, calçados e brinquedos) para a Creche Almir do Picolé, fruto de uma campanha interna realizada pelos colaboradores da Energisa. Também foi feita a arrecadação de aproximadamente 450 kg de alimentos e 570 produtos de higiene pessoal, entre sabonete, creme dental, shampoo e fraldas. Todo o material foi doado para a Associação dos Pais e Amigos do Excepcionais (APAE Aracaju) e a instituição distribuirá os produtos alimentícios e de higiene pessoal às famílias dos assistidos que estão sofrendo com os impactos da pandemia.

Além disso, a empresa teve a iniciativa de contribuir com o preparo da rede elétrica que fornece energia às estruturas dos Hospitais de Campanha de Aracaju, Lagarto e Nossa Senhora do Socorro. Realizou também uma campanha para ajudar asilos e arrecadou doações através de um financiamento coletivo com um diferencial: a cada real recebido, a Energisa acrescentou mais um. Aqui em Sergipe, um total de R$ 20 mil em doações de alimentos, fraldas e materiais de higiene foi dividido entre o Lar Cidade de Deus (Itabaiana), Asilo Same (Aracaju), Asilo Santo Antônio (Lagarto) e Lar Isaías Gileno Barreto (São Cristóvão).

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Fonte e foto Energisa Sergipe