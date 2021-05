FECHAR O COMÉRCIO PARA AS MÃES É UM ABSURDO, DIZ MENDONÇA PRADO









08/05/21 - 07:11:04

Por Mendonça Prado

Os lojistas estão na mira dos governantes e terão sérios prejuízos por ocasião do dia das mães. A insensibilidade mantém o transporte público abarrotado de passageiros, mas impede o comércio de auferir lucro e garantir milhares de empregos.

Trata-se de uma decisão esdrúxula que penaliza um segmento importante da economia.

Os comerciantes que já são vítimas de uma carga tributária escorchante, inclusive de tributos estaduais e municipais descomunais, se tornaram agora cobaias de experiências locais.

Proibir o trabalho honesto é aniquilar a dignidade. Não é quebrando os empreendedores que vão resolver o problema. Basta estabelecer regras e fiscalizar. Punir quem infringir. Mas, penalizar quem cumpre disciplinadamente as normas é abusar da boa-fé.

A pandemia é uma realidade e o vírus é perigoso. Porém, determinadas medidas não representam solução e servem apenas para amplificar as dificuldades. Do mesmo modo que acontece com uma vacina, as decisões governamentais devem ser aplicadas em doses adequadas. O exagero desencadeia efeitos colaterais maléficos.