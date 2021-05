PACIENTES E FAMILIARES DO CIRURGIA RECEBEM HOMENAGEM DE DIA DAS MÃES

O Dia das Mães, que este ano ocorrerá no dia 9 de maio, neste domingo, é uma data bastante relevante para grande parte das famílias. Em razão disso, a equipe do Hospital de Cirurgia realizou, nesta sexta-feira (7), uma homenagem aos familiares e às mães que se encontram internadas na instituição.

Com o intuito de proporcionar um momento especial àqueles que não poderão estar juntos de suas mães ou filhos na data comemorativa, a ação contou com apresentação musical e distribuição de chocolates, cartões e flores.

Uma das pessoas que acompanhou a iniciativa foi Teresa Bastos da Costa, 59 anos, mãe de um paciente internado no Cirurgia devido à Covid-19. “Esta ação foi muito bonita e o pequeno gesto de entrega de flores e bombom é um dos maiores presentes que eu poderia receber de Dia das Mães, junto com a oportunidade de ver meu filho”, relata.

Emocionada, Teresa agradeceu os cuidados que o filho vem recebendo do Cirurgia. “Eu sei que ele está sendo bem tratado. Só tenho a agradecer a todos que cuidam dele, do menor ao maior. Só Jesus para abençoar todos vocês”, afirma.

O construtor civil Reinaldo Nascimento, cuja esposa está internada no hospital com Covid-19, também acompanhou a ação do Dia das Mães. Para ele, iniciativas como essa são fundamentais nesse momento tão delicado.

“Muitas pessoas lá fora têm muito medo de perder seus entes queridos, e essas realizações criam uma grande esperança no coração. Isso é muito gratificante, tanto para as pessoas que estão aqui, quanto para os parentes que vêm fazer essa visita”, considera Reinaldo.

A homenagem foi realizada nas alas destinadas aos pacientes internados com Covid-19 e também na UTI Geral, onde se encontram pacientes com demais doenças.