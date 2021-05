REFORÇO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO NO MUNICÍPOI DE TOBIAS BARRETO









08/05/21 - 13:21:23

No início da noite desta sexta-feira, 7, foi montado um reforço no policiamento ostensivo no município de Tobias Barreto.

A ação contou com as forças de segurança da Polícia Militar, através do 11° Batalhão, sob o comando do Coronel Ribeiro, da Companhia de Caatinga e também de homens da Polícia Civil.

A investida visa reforçar a divisa com o Estado da Bahia, além de combater o tráfico de drogas e apreender armas clandestinas.