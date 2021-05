SMTT realiza mais uma atividade do Movimento Maio Amarelo em Socorro









08/05/21 - 08:42:34

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) está realizando durante todo o mês de maio diversas ações alusivas ao Movimento Maio Amarelo. Com o tema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”, a campanha tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para os altos números de mortos e feridos, conscientizando os cidadãos sobre o respeito de todos que fazem parte do trânsito.

Dando continuidade às atividades do movimento, a SMTT, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, promoveu na tarde desta sexta-feira, 7, uma blitz educativa na avenida Coletora A do conjunto Marcos Freire 1, nas proximidades do Shopping Prêmio.

O coordenador de educação para o trânsito da SMTT de Socorro, Anderson Ricardo, avaliou a realização de mais um importante evento. “Essas ações estão sendo realizadas com muita vontade de mudar a postura dos condutores aqui do município para um trânsito cada vez melhor. Esta união com a secretaria de Saúde é importante, pois possibilita também levar informações sobre os cuidados para evitar a disseminação do Coronavírus, lembrando que todo o material está sendo higienizado e tomamos todos os cuidados para evitar a proliferação da Covid-19 e essa parceria está dando bons frutos”, avalia.

De acordo com Gilson Teles, representante comercial, a campanha é importante para motoristas e pedestres. ” Eu acho muito importante essa disciplina, essa conscientização. Eu costumo dizer que, lamentavelmente, uma boa parte dos nossos motoristas são muito mal educados. Eles precisam ter consciência que nós precisamos obedecer aos sinais”, diz Gilson.

Segundo a advogada Júlia Dagmar, a campanha é importante para todos que usam as vias de locomoção. ” O trânsito não é feito apenas por carros e motos, os pedestres também precisam ter essa consciência e obedecer às regras de trânsito, pois faz parte. Um bom é exemplo é atravessar somente na faixa de pedestre”, aconselha.

