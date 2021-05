Pesquisa mostra Edvaldo à frente ao Governo, com Mitidieri, Rogério e Alessandro embolados. André e Daniele ao Senado









09/05/21 - 22:01:05

Por Diógenes Brayner

Uma pesquisa realizada em Sergipe, entre quinta-feira (06) e sábado (07) ofereceu um cenário do momento para as eleições a governador do Estado no pleito de 2022. Entre os possíveis candidatos ao Governo o nome do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) foi o mais citado pelas pessoas consultadas.

De forma considerada “embolada” tecnicamente apareceram o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e os senadores Alessandro Vieira (Cidadania) e Rogério Carvalho (PT). Pelo quadro de hoje, a 17 meses do pleito caso aconteça em outubro, Edvaldo ganharia no primeiro turno.

A pesquisa foi contratada por um partido de grande porte em Sergipe e o instituto de avaliação ouviu 1800 pessoas em todo o Estado. Os documentos da pesquisa serão entregue nesta segunda-feira (10) à legenda que contratou a avaliação e relata que a preferência do prefeito Edvaldo Nogueira se concentra na grande Aracaju, mas o seu trabalho repercute inclusive em algumas cidades de grande e médio portes em todo o interior.

A pesquisa constata dificuldades do prefeito da Capital entre lideranças do interior, inclusive colegas que administram outras cidades, em razão dos problemas de relacionamento de Edvaldo com seus aliados e a indiferença em relação à formação de alianças que o tenham como líder: “diferente do ex-governador Marcelo Déda (PT) o prefeito é um político difícil de fazer composição”, disse um integrante do partido que encomendou a pesquisa.

Segundo ainda o resultado da pesquisa, a tendência das eleições de 2022, ainda levando em consideração a fotografia do momento, o candidato com apoio do governador Belivaldo Chagas será fortíssimo e tende a ganhar o pleito. A leitura sobre essa possibilidade se dá “porque o senador Alessandro Vieira será votado como oposição e divide os votos com o PT.

Uma surpresa – O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), também aparece na pesquisa bom para o Senado e Governo, quando foram ouvidos cidades do agreste e do início do sertão. O deputado federal Valdevan Noventa (PL) lançou seu nome ao Senado “doa em quem doer”, mas há um problema: “ele não aparece n avaliação e a tendência é o seu partido não lançá-lo e apoiar outro nome”.

Na disputa pelo Senado Federal, aparecem os nomes de André Moura (PSC) e da delegada Daniele Garcia (Cidadania). Ela é citada na grande Aracaju em razão da disputa à Prefeitura da Capital em 2020. O ex-deputado é bem citado na maioria das regiões, pelo trabalho que realizou quando exerceu mandato na Câmara Federal. Já para deputado federal, quatro deputados se destacam: Gustinho Ribeiro (SD), Jackson Barreto (MDB), Heleno Silva (Republicanos) e Valadares Filho (PSB).