Plantão de vacinação imunizou 370 aracajuanos neste sábado, 8

09/05/21 - 08:57:40

Este sábado, 8, foi marcado pelo início de mais um plantão de vacinação. As equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estiveram a postos no drive-thru no Parque da Sementeira e no auditório Antônio Vieira da Silva Neto, na praça Dom José Thomaz, onde está sendo realizada a imunização dos trabalhadores da saúde.

Durante o plantão, a Prefeitura de Aracaju vacinou pessoas de 59 anos com comorbidades; idosos; profissionais de segurança e de salvamento; pessoas com deficiência permanente (BPC); e a partir dos 18 anos, pessoas com autismo e síndrome de Down, doentes renais crônicos, gestantes e puérperas com comorbidades.

Ao longo do dia, 370 aracajuanos foram imunizados, sendo 324 trabalhadores da saúde, 28 profissionais de segurança e salvamento, 17 idosos e uma pessoa com comorbidade, todos com a primeira dose.

No momento, a aplicação da segunda dose da CoronaVac está suspensa, devido à falta do imunizante. A SMS informa que o novo cronograma será prontamente divulgando quando receber um novo lote da vacina.

Novos vacinados

O policial André Edson Araújo aproveitou o plantão de vacinação para ir tomar a primeira dose no drive. Ele considera que a vacina é uma nova esperança para a vida. “Já tivemos muitas perdas, muitas vidas foram ceifadas. Então precisamos agradecer pela vacina e ter fé que vamos sair dessa”, comenta.

Rafael Peretti, agente das Forças Armadas, também esteve no drive na manhã deste sábado. “A vacina é um grande avanço para que possamos sair desta pandemia, é o primeiro passo em direção ao restabelecimento da segurança, para que possamos ir para os lugares sem se preocupar”, considera.

O estudante Rodrigo Paixão, acadêmico do curso de Nutrição, se vacinou no auditório Antônio Vieira da Silva Neto. Ele comenta que entre as muitas tristezas da pandemia, o descaso inicial com a vacina foi um dos motivos de grande angústia. “Agora, com a vacina, temos uma nova perspectiva. Espero que logo tenhamos doses disponíveis para vacinar a todos e possamos combater essa doença”, ressalta.

Isaque Neris Santos trabalha em um clínica na capital e conta que com a vacina vai se sentir um pouco mais protegido. Ele lamenta a perda da irmã, que estava grávida, e faleceu em decorrência da covid. “Meu pai já tomou a segunda dose, agora chegou a minha vez. Foi uma dor muito grande ver minha irmã partir por causa dessa doença. Então, lá em casa, vamos todos tomar a vacina, para que possamos ficar mais seguros”, expressa.

Vacinação no domingo

Mesmo com as comemorações alusivas ao Dia das Mães, a Prefeitura de Aracaju continuará vacinando neste domingo, 9, atendendo ao mesmo público-alvo que está sendo imunizado durante esta semana.

Para receber a vacina, é necessário fazer o cadastro no portal VacinAju, disponível no site da Prefeitura, e anexar a documentação exigida. Pessoas com comorbidades devem anexar um atestado médico que comprove a condição. Após a liberação do código, é só se dirigir até o posto volante na Sementeira, das 8 às 17h.

A vacinação de profissionais de saúde ocorre somente no auditório Antônio Vieira da Silva Neto, na praça Dom José Thomaz, no bairro Siqueira Campos, das 8h às 17h, também mediante apresentação do código gerado no portal VacinAju.

Foto André Moreira