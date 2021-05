SERGIPE ABRE MAIS OITO LEITOS DE UTI EXCLUSIVOS PARA PACIENTES COM COVID-19









09/05/21 - 06:34:34

Estado alcança 237 leitos de UTI exclusivos para Covid, maior número desde o início da pandemia

Mais oito leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exclusivos para assistência aos pacientes infectados com o coronavírus, serão abertos em Sergipe. Os leitos estão instalados no Hospital e Maternidade Santa Isabel, contratualizados pelo Governo do Estado e estarão disponíveis para receber pacientes a partir deste sábado, 08.

Com a operacionalização desses leitos na rede pública, o Estado alcança uma nova marca no esforço para abrir novas UTIs e amplia para 237 leitos/Covid. É o maior número de desde o início da pandemia.

Na manhã desta sexta-feira, 07, a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, juntamente com os técnicos da Coordenação Hospitalar da SES, verificaram detalhadamente as instalações da unidade, como: operacionalização dos leitos, fluxo de profissionais e pacientes adequados, disponibilização de suporte de diagnóstico, especialidades médicas, insumos, medicamentos, além de equipamentos disponíveis e adequados para assistência a pacientes com Covid-19.

“Uma equipe já tinha visitado semana passada, hoje, eu fiz uma nova avaliação e fico feliz em contar com esse espaço. Ampliar esses leitos é fundamental no momento em que estamos com uma taxa de ocupação elevada de UTIs. Toda a estrutura montada está adequada. A ampliação de leitos é algo que estamos realizando nesses meses, então vai contribuir para que tenhamos melhorias nos acessos, além de reduzir a nossa taxa de ocupação”, destaca a secretária Mércia Feitosa.

Leitos de enfermaria

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) também está ampliando os leitos de enfermaria. Serão abertos seis novos leitos. O Hospital Santa Isabel já tinha, em operação, 30 leitos de enfermaria (retaguarda), disponíveis para a rede pública. Com a ampliação, Sergipe passa a ter o total 358 leitos de enfermaria na rede pública.

