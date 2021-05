AULAS DO 1º E 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL PODEM RETORNAR PRESENCIALMENTE









10/05/21 - 07:45:15

O magistério de Sergipe decidiu paralisar suas atividades a partir desta segunda-feira (10). A decisão é por conta de somente retornar às aulas presenciais com vacinação para todas as trabalhadoras e trabalhadores em educação, testagem em massa e condições sanitárias adequadas, porque sem isso a educação não tem segurança.

Em Sergipe, as aulas estão autorizadas a serem retomadas as aulas presenciais para os 1º e 2º ano do ensino fundamental da rede estadual de Sergipe e para os últimos períodos letivos do ensino superior, além de quaisquer outras turmas das redes municipais, a depender da decisão de cada prefeitura.

Os professores de todas as redes públicas estadual e municipais decidiram pela greve, mantendo apenas as aulas remotas. As categorias exigem vacinação contra a Covid-19.

Já a rede particular retorna às atividades presenciais. Creches e séries da pré-escola já estavam funcionando presencialmente.