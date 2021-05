Breno Garibalde promove ‘Semana do Meio Ambiente’ com diversas atividades









10/05/21 - 12:15:27

No dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela Organização das Nações Unidas – ONU, com o objetivo de chamar a atenção da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. Para reforçar a mensagem da data, o vereador Breno Garibalde promoverá a ”Semana do Meio Ambiente: Bora pensar verde?” com diversas atividades. A programação contará com debates e palestras no formato de lives, oficinas, plantio de árvores, competições e apresentação teatral, além de sorteios de prêmios.

“O nosso futuro começa agora. Parece clichê falar isso, mas é a verdade. Enquanto não mudarmos nossos hábitos de consumo e tivermos mais consciência ambiental, continuaremos caminhando para um amanhã muito complicado. Por isso que estamos desenvolvendo essa programação, temos que conscientizar cada vez mais a população sobre a importância de cuidar do nosso meio ambiente. A ‘Semana do Meio Ambiente’ tem como principal objetivo mostrar e reforçar diversas ações que poderíamos ter todos os dias”, ressalta Breno.

Dentre as atividades, a programação contará com uma audiência pública que terá a presença de autoridades sergipanas e também a participação do vereador de Salvador, engenheiro ambiental e ex-secretário de sustentabilidade, André Fraga. Também será realizada uma live sobre emergências climáticas e mobilidade ativa com Waldson Costa, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, e a jornalista e ativista climática, Aline Cavalcante.

Além disso, ocorrerão oficinas para estimular a ação sustentável, a exemplo da criação de sabão caseiro através de óleo de cozinha usado, e a criação de hortas caseiras reutilizando baldes plásticos.

Confira a programação completa:

31 de maio – Plantio de Árvores em Aracaju

1º de junho – Abertura da votação da competição fotográfica e divulgação do resultado da competição de reciclagem

2 de junho – Live sobre Emergências Climáticas e Mobilidade Ativa

3 de junho – Divulgação dos resultados da competição de resíduos e do sorteio

4 de junho – Audiência Pública na Câmara de Vereadores

5 de junho – Oficinas sustentáveis e Encerramento

Por Felipe Martins