Com vacinação no Dia das Mães, Aracaju atingiu mais de 17% da população imunizada

10/05/21 - 05:29:10

A comemoração do Dia das Mães neste domingo, 9, foi marcada por mais um plantão de imunização, alcançando 114.987 aracajuanos vacinados, o que representa 17,29% da população imunizada. Ao longo do dia, foram aplicadas 226 doses, sendo 204 em trabalhadores da saúde, 11 em pessoas com comorbidades, quatro em profissionais de segurança e salvamento e sete em idosos.

Durante o plantão, a Prefeitura de Aracaju vacinou pessoas de 59 anos com comorbidades; idosos; trabalhadores da saúde, profissionais de segurança e de salvamento; pessoas com deficiência permanente (BPC); e pessoas com autismo e síndrome de Down, doentes renais crônicos, gestantes e puérperas com comorbidades, a partir dos 18 anos.

Suziane Vieira, técnica em enfermagem, aproveitou o domingo para se vacinar. “Tive covid em outubro do ano passado, me considero uma sobrevivente em relação a esse vírus. Então essa vacina é uma dose de esperança. Tem mais de um ano que vi minha mãe, e agora sei que depois que a vacina fizer efeito, poderei visitá-la com um pouco mais de tranquilidade”, relata.

A odontóloga Loren Hill destaca a importância de imunizar os trabalhadores da saúde, que desenvolvem serviços essenciais para a população. “Nós, que lidamos com atendimento, além do medo de contrair a doença, temos o receio de levar para os pacientes. A vacina é sinônimo de esperança, é a certeza de que em breve poderemos abraçar as pessoas que amamos e que tudo voltará à normalidade”, expressa.

O educador físico Matheus Araújo também recebeu a primeira dose neste domingo. Segundo ele, ser vacinado é uma sensação indescritível, pois a ansiedade foi grande para chegar este momento. “A vacina tem uma importância gigantesca, eu só espero que logo todos possam receber a sua dose”, destaca.

Mais vacinação

Nesta segunda-feira, dia 10, a vacinação continua, atendendo o mesmo público do final de semana. A imunização dos trabalhadores da saúde ocorre no auditório Antônio Vieira da Silva Neto, na praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos, das 8h às 17h.

Para os demais públicos, a vacina estará disponível no posto volante do Parque da Sementeira e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Augusto Franco, Cândida Alves, Marx de Carvalho, Manoel de Souza, Santa Terezinha, Edézio Vieira de Melo, Adel Nunes, Hugo Gurgel, José Augusto Barreto e no Cras João de Oliveira, também das 8h às 17h.

No momento, a aplicação da segunda dose da CoronaVac está suspensa, devido à falta do imunizante. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que o novo cronograma será prontamente divulgando quando receber um novo lote da vacina.

Foto André Moreira