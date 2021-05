Corpo do piloto do avião que caiu no mangue em Aracaju foi liberado, informa a SSP









10/05/21 - 08:24:57

O corpo do piloto Adriano Eugenio de Leon Ribeiro, de 32 anos, foi liberado para a família pelo Instituto Médico Legal (IML) na noite deste domingo (09). Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

A liberação ocorreu mediante a comunicação de que o exame de DNA pode levar algum tempo até a emissão do resultado. Ainda conforme o órgão, a comparação de DNA entre as partes do corpo é mera formalidade para o laudo.

O avião que ele pilotava caiu e afundou em uma região de mangue no Bairro Atalaia, em Aracaju, no dia 6 de maio.

Devido ao estado em que foi encontrado o corpo, foi necessária a coleta de material genético para que ele seja identificado oficialmente. Este é o protocolo adotado nesses casos.

Adriano de Leon nasceu e fez faculdade de ciências aeronáuticas em Belo Horizonte (MG). A esposa dele, Michelle Rodrigues, estava em Aracaju para acompanhar as buscas. Segundo o tio dela, Jair Rodrigues da Cruz, que mora na capital sergipana, ela está grávida e preparava uma surpresa para o marido.