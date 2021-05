2 PADRES E UM DIÁCONO ESTÃO INTERNADOS EM TRATAMENTO CONTRA A COVID-19









10/05/21 - 11:06:03

A Arquidiocese de Aracaju informou nesta segunda-feira (10) que dois padres e um diácono estão internados em hospitais da capital em tratamento contra a Covid-19.

O padre Djavan Ribeiro Araújo, pároco da paróquia Santa Cruz e Sagrado Coração de Jesus (Carira-SE), está internado em um hospital particular de Aracaju para tratamento da Covid-19. Segundo familiares do sacerdote, ele apresenta sintomas moderados. A Arquidiocese exorta o povo de Deus a se unir em oração pelo restabelecimento da saúde do padre Djavan e de outros clérigos igualmente diagnosticados com o novo coronavírus.

Também estão sendo submetidos ao tratamento contra a Covid-19 os padres Flávio Eduardo Silva, que não apresentou necessidade de internação, e Valdes Aparecido Lima, que permanece na UTI do Hospital da Unimed. A Arquidiocese também acompanha de perto o estado de saúde de três diáconos permanentes acometidos pela Covid-19: Josival Santos, João Sérgio Ferreira e Fernando Antônio de Paiva. O diácono Fernando continua na UTI do Hospital São Lucas.

Os cultos religiosos estão permitidos em todo o estado, com ocupação de 30% dos templos.