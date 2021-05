Energisa Sergipe na sua cidade. A Energisa percorrerá municípios sergipanos









Para oferecer um serviço de qualidade e estar cada vez mais próximo dos clientes, durante os meses de abril e maio, a Energisa percorrerá os municípios sergipanos realizando ações de reparo e manutenção da rede elétrica. A distribuidora também estará orientando a população com dicas de segurança e consumo consciente e, ao longo do dia, serão transmitidas mensagens sobre prevenção de acidentes no período de chuvas, pipas e outros objetos na rede, construção e atividades próximas dos fios, desligamento programado, negociação, entre outros.

A Energisa Sergipe realizará investimentos de R$ 143,1 milhões este ano. A quantia é 62% superior ao valor estimado para 2020. Para 2021, a maior parte da alocação dos recursos na distribuição será direcionada à construção e manutenção de subestações, linhas e redes; ao combate ao furto de energia; à renovação das frotas e às obras de melhoria da segurança visando a da qualidade do fornecimento.

O coordenador do Departamento de Operações da Energisa, Bernard Gouveia, explica a importância dessa ação. “Desde o início da operação, já foram realizados mais de 200 serviços de manutenção na rede elétrica. Isso representa mais segurança e conforto para a população e por isso estamos sempre em busca de oferecer um serviço cada vez mais melhor para o nosso consumidor”.

Além desses serviços, a Energisa estará presente por meio da Agência Móvel, onde o cliente poderá negociar contas atrasadas, solicitar ligações novas, religações, mudança de titularidade e cadastro na Tarifa Social.

Segundo o gerente Comercial da Energisa Sergipe, Wellington Aranha, além de sempre buscar formas de tornar a vida dos clientes mais simples, a empresa encurta distâncias para estar cada vez mais perto deles. “Essa é mais uma opção para que nossos clientes possam entrar em contato com a empresa para resolver qualquer questão e solicitar serviços”, relata o gerente.

Para atendimento ao público, a Energisa seguirá com os protocolos de saúde (uso de álcool gel e exigência do uso de máscara) e um atendente assegurará o distanciamento mínimo na fila de espera, evitando aglomerações.

Quer atendimento sem sair de casa? É simples, entre em contato com a empresa pelos canais:

Call Center: 0800 079 0196

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Comunicação Energisa Sergipe