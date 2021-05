Fiscalização garantiu o cumprimento das medidas restritivas neste domingo, 9









Neste domingo, 9, os órgãos operacionais da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) realizaram mais uma fiscalização para garantir o cumprimento das medidas restritivas previstas no decreto nº 6.445, visando combater o avanço da pandemia do coronavírus em Aracaju.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, comenta que o foco da fiscalização foi avaliar o funcionamento de bares e restaurantes da região litorânea. “O decreto institui que não pode haver consumo no local, só serviço de delivery e de retirada do pedido”, detalha.

Igor enfatiza que essas medidas são necessárias para conter aglomerações, garantindo a diminuição do contágio pelo coronavírus. “Os estabelecimentos que descumprirem o decreto serão notificados e poderão pagar multa pela infração”, informa.

Segundo o coordenador, a avaliação do dia foi positiva, não foi registrada nenhuma ocorrência nos estabelecimentos visitados. “Aproveitamos para reforçar as orientações sobre a necessidade do rigor na execução das medidas de biossegurança, que também estão detalhadas no decreto municipal”, relata Igor.

Além do Procon Aracaju, a força-tarefa de fiscalização contou com os agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), que fiscalizaram a ocupação das praias da capital.

Conforme institui o decreto, está proibida a circulação de pessoas e a realização de atividades comerciais e esportivas durante os finais de semana. As pessoas que descumpriram essa ordem, foram abordadas e orientadas a retornarem para suas casas.

