GUSTINHO RIBEIRO: “OS ÚLTIMOS PREFEITOS DE LAGARTO E A OPOSIÇÃO PENSAM PEQUENO”









10/05/21 - 05:12:25

O deputado federal Gustinho Ribeiro concedeu entrevista ao programa Rádio Verdade 2ª edição apresentado pelo jornalista Lucas Brasil na Eldorado FM de Lagarto. Na oportunidade, o deputado federal e vice-líder do governo Bolsonaro na câmara dos deputados destacou o seu trabalho no combate a covid-19 no congresso nacional. “Estivemos entregando junto a regional de Lagarto que compreende cinco municípios, Salgado, Simão Dias, Riachão do Dantas, Tobias Barreto e Lagarto cerca de 17 mil testes rápidos para covid-19”, disse o deputado federal.

Durante a entrevista o vice líder do governo na câmara deixou claro que “nunca foi contra a CPI da covid e que seu discurso reforçou que neste momento é necessário focar em vacinar a população brasileira e tentar salvar o máximo de vidas”, informou o deputado, dizendo na sequência que “lamenta muito que a informação tenha sido distorcida por pessoas maldosas”.

Ao falar da sua cidade natal, Lagarto, o deputado informou algumas ações como a ponte do machado que foi fruto da sua emenda junto ao DNOCS-Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e que possibilitou às famílias de assentamentos transitar normalmente em épocas de chuvas, algo impossível anteriormente onde as famílias ficavam ilhadas. O deputado federal disse que a sua oposição e prefeitos anteriores pensavam e pensam pequeno “Nós fazemos política de forma visionária, a nossa política está em outro patamar, pensamos pra frente. Há muito tempo que venho me distanciando de pessoas que pensam em fazer política com intrigas e arrogância”, pontuou, o vice-líder do governo.

Eleições 2022

Gustinho Ribeiro deixou bem claro que “neste momento estamos pensando em nossa reeleição, é nosso primeiro mandato, temos muito a fazer ainda por Sergipe, sei que nosso nome foi citado para algumas composições no estado e ficamos felizes com isso”, pontuou.

Sobre apoiar o ex-deputado André Moura para o senado, Gustinho Ribeiro disse que “já votamos com André na última eleição e não teríamos dificuldade alguma em fazer isso novamente, porém, estamos aguardando as possíveis mudanças no sistema eleitoral pra gente saber com agir, nós temos uma boa convivência com André”, concluiu, Gustinho.

Por Lucas Rodrigues de Andrade