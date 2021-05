João Bandeira de Mello elogia atuação da Alese na Pandemia









10/05/21 - 14:24:49

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, recebeu na manhã desta segunda-feira, 10, a visita do procurador João Augusto Bandeira de Mello, do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC/SE). Eles discutiram a a situação do Estado e o trabalho da Alese frente à pandemia da Covid-19 e o procurador fez a entrega do livro de sua autoria: O Princípio Constitucional da Sustentabilidade.

João Bandeira elogiou a atuação do estado de Sergipe no enfretamento à Covid-19. “Entre os assuntos com o presidente Luciano Bispo, a excelente condição que o estado de Sergipe vem tendo durante a pandemia e a importância da Assembleia Legislativa aprovando os projetos necessários para esse fim”, destaca lembrando que a Alese é parceira do povo sergipano.

“Eu sou membro de uma instituição, o Ministério Público de Contas, um órgão de controle e temos muita afinidade com a Assembleia Legislativa de Sergipe afinidade nessa visão de controle das políticas públicas, representando o melhor para o povo sergipano”, entende.

Sustentabilidade

No livro entregue ao presidente Luciano Bispo, João Bandeira destacou que a concretização dos direitos fundamentais deve ser sustentável no sentido de não haver um retrocesso futuro.

“Tive a honra de passar ao presidente um livro que escrevemos falando de sustentabilidade nesse tempo de pandemia”, ressalta acrescentando que na atuação do poder público, o que a Constituição quer é que todas as dimensões de atuação do Estado brasileiro sejam sustentáveis, não apenas da forma ambiental, que é a mais usual.

Ao final, o presidente Luciano Bispo afirmou que João Augusto Bandeira de Mello tem um tratamento especial e de cuidado com os sergipanos. “João Bandeira é um grande homem e desenvolve um trabalho de fiscalização das prefeituras com muita seriedade; uma pessoa com quem tenho uma amizade muito boa e um respeito muito grande. E ele me trouxe um livro que vou ler com muito cuidado e com certeza vou aprender muito”, acredita.

Por Aldaci de Souza

Foto: Joel Luiz