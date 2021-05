Laranjeiras: Vereadores destacam o aumento de matrículas na rede municipal









10/05/21 - 11:35:04

Os vereadores Rogério Matos e Adriano Carvalho destacaram na sessão desta quinta-feira, 6, o aumento no número de matrículas na rede municipal de ensino de Laranjeiras. Os representantes do legislativo atribuíram o sucesso ao empenho dos profissionais de Educação e à gestão municipal, que vem realizando desde janeiro a Busca Ativa Escolar e a campanha Matrícula Premiada.

Na manhã de hoje, a Prefeitura realizou o primeiro sorteio de prêmios da campanha, que contemplou os estudantes da rede municipal com bicicletas, notebooks e cestas básicas. A ação foi feita de forma transparente, com transmissão ao vivo pelas redes sociais. A data do segundo sorteio será anunciada em breve. A previsão da Secretaria Municipal de Educação é que o número de matrículas aumente ainda mais até o final de maio.

“Fui informado que, em 2021, a rede municipal de ensino conta com 800 estudantes a mais, se comparado ao ano de 2020. Isso mostra que a população está mais confiante e os profissionais de Educação vem se dedicando a melhorar ainda mais a qualidade do ensino. Por isso é tão importante esse registro aqui no parlamento. O gestor municipal vem cumprindo com a palavra e mostrando que administra Laranjeiras com compromisso”, disse o vereador Rogério Matos.

O vereador Adriano Carvalho também destacou o empenho dos educadores e parabenizou a gestão. “O empenho da gestão e dos educadores é de extrema importância. O número de alunos matriculados prova que em Laranjeiras a campanha ‘Fora da Escola Não Pode’ é levada a sério e esses índices só devem aumentar, por que o trabalho não para. A meta do prefeito é matricular mil alunos a mais do que em 2020. Por isso, nós vereadores temos que incentivar, já que Educação transforma vidas”, acrescentou Adriano.

Na sessão desta quinta-feira, os representantes do legislativo municipal também prestaram uma homenagem às mamães laranjeirenses, destacando algumas histórias de mulheres que lutam em favor da família e se dedicam de forma integral aos seus filhos. No próximo domingo, 9, é comemorado o Dia das Mães. Portanto, a Câmara Municipal de Vereadores não poderia deixar de registrar esse momento.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.