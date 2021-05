Maida.health discute empreendedorismo em festival de inovação









10/05/21 - 14:48:40

Com o foco na cultura, no empreendedorismo e na inovação, acontece de 11 a 13 de maio a 3ª edição do Tack Festival. Este ano, o evento contará com a participação do Ney Paranaguá, sócio da Maida.health, que integra o Sistema Hapvida Saúde. Ele fará uma palestra no dia 12 com o tema: Experiências e Desafios do Empreendedorismo. Ney também é Professor do Instituto Federal de Tecnologia do Piauí e fundador da Sertão Games.

O Tack é um festival de inovação, tecnologia e criatividade, que tem por objetivo gerar transformação a partir de ideias e da capacidade de realizar. Serão 3 dias repletos de apresentações, debates e palestras com alguns dos maiores nomes em inovação, arte e tecnologia no Brasil. O evento é online e gratuito. Para mais informações, acesse o link: https://tackfestival.com/

Sobre a Maida.health

Maida.health é a holding do Sistema Hapvida composta pelas empresas Infoway e Haptech. Em 2019, as duas healthtechs, ambas com mais de 20 anos de experiência, somaram riquezas de dados, inovação e capacidade de gestão para oferecer soluções para planos de saúde, Inteligência Artificial e telemedicina. O propósito da Maida.health é promover acesso à saúde por meio da inovação.

