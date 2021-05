MARINHA DO BRASIL EMITE ALERTA POR CONTA DO MAU TEMPO NO LITORAL SERGIPANO









10/05/21 - 09:41:40

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE), informa que está em vigor o seguinte aviso de mau tempo, emitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) para as áreas marítima e litorânea da região Nordeste, que incluem o litoral Sergipano:

Na área litorânea, há um Aviso de Ressaca em vigor, com previsão de ondas de até 2,50metros, válido até as 09h de terça-feira (11);

Na área marítima, há um Aviso de Mar Grosso em vigor, com previsão de ondas de até 3,50metros, válido até as 09h de terça-feira (11); e

Na área litorânea, há um Aviso de Vento Forte em vigor, com previsão de ventos com velocidades de 61 km/h, com rajadas, válido até as 21h de segunda-feira (10)

Estão sendo divulgados alertas por fonia, em VHF, e encaminhados comunicados às marinas, iates clubes e empresas de transporte marítimo, reiterando a necessidade de precaução durante o período supracitado.

A Marinha do Brasil permanece atenta à situação do tempo e, em caso de necessidade, a CPSE poderá ser acionada, em qualquer horário, pelo telefone (79) 3711-1646. Pedidos de auxílio também podem ser realizados também pelo telefone 185, EMERGÊNCIAS MARÍTIMAS E FLUVIAIS, ou ao SALVAMAR LESTE, operado pelo Comando do 2º Distrito Naval, por meio do telefone 08002843878

Marinha do Brasil