Maternidade MNSL contabiliza no final de semana 106 atendimentos









10/05/21 - 09:13:49

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerenciada pela Secretaria do Estado da Saúde (SES), contabilizou no período de 07 a 09 de maio, 106 atendimentos, em sua maioria, pacientes de baixa complexidade. Desses, 48 internamentos que resultaram em 39 partos e 58 atendimentos com altas, de acordo com as estatísticas do balanço da MNSL, divulgado nesta segunda, 10.

“Realizamos sete transferências, cinco para a maternidade Santa Isabel e duas para a Unidade de Nossa Senhora de Socorro, direcionando um acolhimento humanizado e qualificado aos que passaram por esta maternidade e garantindo melhor assistência para as pacientes da instituição”, disse a gerente de admissão, Adhara Shuamme Bento Fraga.

Já no Centro Cirúrgico da MNSL foram contabilizados 45 procedimentos. “Registramos 39 partos, uma cirurgia e cinco curetagens”, disse a gerente do Centro Obstétrico Amanda Nabuco.

Assim como todas as instituições inseridas no SUS, a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, funciona em regime de porta aberta, prestando assistência a todas as pacientes de alto risco. A instituição também abre portas para gestantes que vêm de outros estados. No final de semana houve um atendimento a gestante vinda de outro estado, do município de Rio Real, na Bahia.

A Unidade oferece também o Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual de ambos os sexos, com funcionamento também 24h, de domingo a domingo. Durante o período houve um atendimento a vítima de violência. A Nossa Senhora de Lourdes fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone para contato é (79) 3225-8650.

