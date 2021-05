MOSAIC FERTILIZANTES PROMOVE AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 EM SERGIPE









10/05/21 - 14:05:36

Iniciativa inclui doação de cestas básicas para 16 instituições e 200L de álcool em gel para secretarias do Estado

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, realiza, via Instituto Mosaic, pilar social da empresa, um novo investimento para enfrentamento da pandemia de Covid-19, em suas regiões de atuação. Em Sergipe, a empresa distribuiu 1819 cestas básicas para 16 organizações que atendem famílias em vulnerabilidade social e 200 litros de álcool em gel para duas secretarias do Estado.

A companhia estima que em Sergipe aproximadamente 7276 pessoas sejam beneficiadas pela ação, que é feita com base em um estudo focado nas principais necessidades de cada região, identificando as demandas essenciais para atendê-las da melhor forma possível. As doações aconteceram ao longo de abril e fazem parte do investimento de R$ 2 milhões anunciado pela empresa.

“Temos um trabalho bastante consolidado junto às comunidades das regiões onde atuamos e essa ação reforça o nosso compromisso com as cidades para juntos enfrentarmos essa crise. Além das doações, ainda tivemos o cuidado de fomentar pequenos negócios locais, dos quais adquirimos os itens que foram distribuídos”, comenta Caroline Fávaro, gerente de Relações com Comunidades da Mosaic Fertilizantes.

Seguindo as mesmas premissas das doações feitas em 2020, a companhia adquiriu os produtos doados de pequenos negócios, impulsionando o comércio local, que tem sido impactado neste cenário atual. As cestas de alimentação, além de contarem com alimentos não perecíveis, também incluíram alimentos frescos, como hortaliças e frutas, pensando em contribuir com o aumento da imunidade. Já entre os insumos hospitalares e de higiene estão máscaras, desinfetantes, álcool, entre outros.

Foram beneficiadas as instituições: ONG Reverter, Igreja Batista, Paróquia Rosário do Catete, Projeto Maria – Rosário do Catete, Centro Espírita Maruim, Paróquia Sr. Dos Passos – Maruim, Secretaria de Assistência Social de Rosário do Catete, Secretaria de Assistência Social de Capela, Paróquia General Maynard, Igreja Batista e Projeto Criança Feliz, Licre, Joana Angelis, Marcelina, povoados Pedro Gonçalves e Leite Neto e comunidades quilombolas.

Sobre Mosaic Fertilizantes

Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. No Brasil, por meio da Mosaic Fertilizantes, opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. Presente em dez estados brasileiros e no Paraguai, a empresa promove ações que visam transformar a produtividade do campo, a realidade dos locais onde atua e a disponibilidade de alimentos no mundo. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br. Siga-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn.

Fonte e foto CDN