PAPILOSCOPISTAS ALEGAM PERSEGUIÇÃO POR PARTE DO COORDENADOR DE PERÍCIAS









10/05/21 - 15:17:37

O Coordenador Geral de Perícias de Sergipe, Nestor Joaquim Barros, usa como referência a militância sindical para continuar perseguindo os próprios Papiloscopistas componentes da Perícia Sergipana.

Desde o ano de 2015 quando assumiram o cargo público, os Papiloscopistas, componentes da Perícia Criminal da SSP/SE, alegam assédio moral pelo Diretor Nestor Joaquim Barros, atual Coordenador de Perícias de Sergipe. Segundo a categoria, a instituição trabalha em desserviço da perícia criminal e sobre a orientação da representação classista dominante e entranhada na COGERP e no INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA, hoje capitaneada pelo Sr. Luciano Homem, o qual possui as mesmas atitudes antiéticas em face da Papiloscopia Sergipana.

A sociedade sergipana e principalmente os Gestores da Segurança Pública têm reconhecido o belo trabalho desenvolvido pelos Papiloscopistas atuantes da Perícia Criminal. Contudo, as perseguições sofridas através da COGERP/IC, ao longo desses anos, tentam impedir o bom desempenho através de assédio moral.

Relatam que, quanto mais mostram o profissionalismo, mais retalhação acontece!

A categoria está indignada com o Ofício datado de 10.05.2021, enviado pelo Sr. “Coordenador” Nestor Joaquim Barros, ao Diretor do IML, questionando o trabalho dos Papiloscopistas alí lotados. Tal atitude corrobora com a tese, em razão de que tal ofício vem, coincidentemente, logo após o belo trabalho dos Papiloscopistas na identificação do membro superior do Piloto vítima de acidente aéreo na capital.

Afirmam ainda que o Sr. Nestor não está preocupado em desenvolver a Perícia que ele “coordena” e, além de não o reconhecerem como “COORDENADOR DE PERÍCIAS”, posto que nunca foi visionário da Papiloscopia, sempre mantém postura parcial e que sempre segue pleitos sindicais, favorecendo a permanência da sua pessoa na cadeira a qualquer custo, mesmo que implique em um ato de INJUSTIÇA.

Somado tudo isso, os Papiloscopistas informam que vão se reunir para definir os posicionamentos que serão tomados pela categoria e um dos pontos elencados é a suspensão de algumas atividades, dentre elas a identificação cadavérica até que o Sr. Secretário de Segurança tome uma providência pois segundo eles não aguentam mais o quadro de humilhação e perseguição.

Fonte Associação Sergipana do Papiloscopistas de Carreira