POLÍCIA MILITAR PRENDE DOIS HOMENS POR ROUBO DE VEÍCULOS EM BOQUIM









10/05/21 - 11:14:05

Policiais Militares da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia / 6º BPM) prenderam dois homens por roubo de dois veículos nos municípios de Lagarto e Salgado. A ação policial ocorreu no início da tarde do último sábado (8).

Segundo informações policiais, militares que faziam rondas em Salgado informaram aos policiais da cidade de Lagarto sobre o roubo de uma moto CG 160 no Povoado Moendas, em Salgado, e que os suspeitos estavam em uma motocicleta BROS preta, sendo que um deles estaria armado e ameaçando as vítimas com uma pistola.

A guarnição foi ao local indicado, e nas proximidades do Povoado Muriçoca, os suspeitos foram localizados. Durante a fuga, eles caíram e foram alcançados pela guarnição. Ao consultar os veículos, foi constatado o roubo.

Os suspeitos estavam ainda com quatro aparelhos telefônicos e uma pequena quantia em dinheiro. Segundo eles, a moto BROS havia sido subtraída na Colônia Treze, em Lagarto, e a CG no Povoado Moendas, em Salgado.

Eles também estavam com uma pistola de airsoft. Os suspeitos foram presos e encaminhados, juntamente com o material recuperado, para a delegacia. Os proprietários dos veículos foram informados da recuperação de seus bens e orientados a irem na delegacia para registrar o boletim de ocorrência.

Fonte: Ascom PM/SE