Prefeitura abrirá inscrições para 16 oficinas online da Fundat nesta segunda, 10









10/05/21 - 09:52:50

Nesta segunda-feira (10), a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), abrirá inscrições para 16 oficinas online de capacitação, com o intuito de proporcionar aos aracajuanos oportunidades de preparação para o mercado de trabalho com o suporte da qualificação.

De forma planejada, a Fundação tem ofertado capacitações em áreas profissionais distintas para que a população tenha a oportunidade de aprender ou aprimorar as habilidades em diversas esferas do conhecimento. É fundamental que o aluno escolha a oficina que mais tenha identificação porque isso gera mais atenção e aprendizado no momento que a oficina estiver sendo ministrada.

O cronograma deste mês disponibiliza 16 oficinas online, as quais trabalharão temas relacionados desde tecnologia a inovações digitais, passando por finanças, funções administrativas, preparação para carreira profissional e comunicação. Para isso, a Fundat conta com a parceria da Universidade Federal de Sergipe (UFS), do Centro Universitário Estácio de Sergipe, da Faculdade São Luís de França e do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec).

Para realizar a inscrição é necessário acessar o link a seguir – https://abre.ai/cFeJ – e preencher corretamente o formulário com as informações solicitadas. Os interessados também podem se inscrever, clicando neste mesmo link que estará disponível na Bio do perfil da Fundat no Instagram – @fundataracaju.

Todas as oficinas online têm carga horária que variam entre 2h e 8h, e serão realizadas por meio de sala virtual da plataforma Google Meet. É fundamental que o participante compareça no dia e horário da oficina escolhida, acessando o link disponibilizado referente a cada uma. Também é obrigatório o preenchimento do formulário de saída, durante a oficina, pois ele serve para confirmar a presença na aula e assegurar a emissão do certificado posteriormente.

A modalidade online é uma nova alternativa de ensino desenvolvida pela Fundat para continuar com a oferta de qualificação profissional, uma vez que os cursos presenciais tiveram que ser suspensos devido à pandemia da covid-19, de modo a cumprir os protocolos de biossegurança necessários para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Além disso, as oficinas online são essenciais para que mais pessoas tenham acesso à capacitação e possam ingressar ao mercado de trabalho com um currículo diferenciado.

Cronograma

11/05 – terça-feira: 09h30 às 11h30 – Ética Profissional (2h)

12 /05 e 13/05 – quarta-feira: 08h às 12h – Introdução a Computação em Nuvem (8h)

13/05 – quarta-feira: 13h às 17h – Noções Básicas de Internet (4h)

13/05 – quarta-feira: 14h às 16h – Marketing Digital (2h)

14/05 e 21/05 – quinta-feira e sexta-feira: 08 às 12h – Ui e Ux Design para Iniciantes (8h)

14/05 – quinta-feira: 13h às 17h – Auxiliar Administrativo (4h)

17/05 – segunda-feira: 10h às 12h – Marketing Barato, Descomplicado e Eficaz para seu Negócio (2h)

18/05 – terça-feira: 15h às 17h – Recursos Humanos (2h)

19/05 – quarta-feira: 15h às 17h – Administração e Finanças (2h)

20/05 – quinta-feira: 14h às 16h – Atendimento com Qualidade (2h)

21/05 – sexta-feira: 14h às 16h – Comunicação e Linguagem (2h)

25/05 – terça-feira: 15h às 17h – Recepcionista (2h)

27/05 – quinta-feira: 14h às 18h – Auxiliar Administrativo (4h)

27/05 e 28/05 – quinta-feira e sexta-feira: 13h às 17h – Oratória, Mundo Digital e Mercado de Trabalho (8h)

28/05 – sexta-feira: 14 às 16h – Técnicas em Vendas Comerciais (2h)

31/05 – segunda-feira: 15 às 17h – Como Investir na sua Carreira Profissional (2h)