Prefeitura continua essa semana a entrega de kits de alimentação escolar









10/05/21 - 12:37:59

A Prefeitura de Laranjeiras vai dar continuidade nesta terça-feira, 11, à entrega dos kits de alimentação escolar aos alunos matriculados nas escolas da rede municipal. O cronograma, iniciado na última terça-feira, 04, deve ser encerrado na próxima sexta-feira, 14. Nesta primeira etapa, estão sendo beneficiados cerca de quatro mil estudantes.

Amanhã, os trabalhos serão retomados com a entrega nas escolas Manoel Sizino Franco e Lourival Baptista. Na quarta, quinta e sexta, serão beneficiados também os estudantes das escolas Maria Regina de Oliveira, Creche Maria Carmita Fernandes, Dom Pedro II, Leonídio Leite, Creche Bruna Hagenbeck e Alcino Manoel Prudente. Para ter acesso ao cronograma completo é preciso acessar as redes sociais da Prefeitura, no Facebook e Instagran (@preflaranjeiras). Todos os dias são feitas postagens com essa e outras novidades das ações da gestão municipal.

Em pouco mais de quatro meses de administração é possível perceber avanços na qualidade da Educação oferecida. Mesmo neste período de pandemia, a Prefeitura realizou investimentos importantes, como a realização de atividades remotas, a distribuição dos kits de alimentação escolar, a campanha Matrícula Premiada, que está sorteando prêmios para quem realizar a matrícula, que ainda está aberta.

“Em Laranjeiras, os alunos só têm a ganhar. Além de ensino de qualidade, a Prefeitura, oferece os kits de alimentação, com os mesmos itens do cardápio da merenda escolar, as aulas remotas e sorteia prêmios. Criança e adolescente não pode ficar fora da escola e este ano já matriculamos 800 estudantes a mais, em relação aos números de 2020”, destacou a Secretária Municipal de Educação, Maurina Cruz.

DECOM Laranjeiras