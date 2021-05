Professores da rede estadual de Sergipe realizam protesto contra o retorno das aulas presenciais autorizado em decreto









10/05/21 - 15:59:23

Os professores e profissionais da rede estadual de ensino realizaram um protesto na porta da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), na manhã desta segunda-feira (10), contra o retorno das aulas presenciais autorizado em decreto governamental .

Professoras e professores derramaram na entrada da Seduc groselha diluída em água para simbolizar o sangue derramado de professores, estudantes, funcionários de escolas e seus respectivos familiares se as aulas presenciais retornarem nas escolas públicas.

“Voltar as aulas presenciais sem as mínimas condições é promover um banho de sangue, serão vidas de professores, estudantes, funcionários de escolas e suas famílias sendo ceifadas por uma decisão do governo do Estado e dos prefeitos e prefeitas”, afirma a presidenta do SINTESE, Ivonete Cruz.

De acordo com dados divulgados pelo site ‘Todos Contra o Coronavírus”, do Governo do Estado de Sergipe, atualmente 92% dos leitos de UTI da rede pública estão ocupados e 83,7% dos leitos de UTI da rede privada e 30 pessoas (somando as duas redes) aguardam uma vaga de UTI. Até o dia 09 de maio, a Covid 19 tirou a vida de 4.526 sergipanos.

Ainda em 2020 quando se começou a publicizar que haveria data de retorno das aulas presenciais o SINTESE tem buscado dialogar com o governo do Estado, a Seduc e as secretarias municipais de Educação no tocante de voltar as aulas presenciais não é somente uma questão de data, mas de garantir as condições de segurança.

O governo informou que ainda não é possível saber o impacto da greve, e que está elaborando o cronograma de vacinação dos professores. “Ainda não há posicionamento sobre a questão da greve, porque como o anúncio é a partir de hoje não tem como avaliar. A preocupação do estado é oferecer oportunidade para os alunos do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental, que encerram um ciclo de alfabetização, tenham a oportunidade de ser alfabetizados com aulas presenciais. É muito difícil alfabetizar estudantes pelo computador. Claro, que respeitando todos os protocolos. As escolas foram adaptadas com revestimentos para que estivessem em condições”, explicou o superintendente de comunicação do governo, Givaldo Ricardo.

Os professores de todas as redes públicas estadual e municipais decidiram pela greve, mantendo apenas as aulas remotas.

Com informações do Sintese