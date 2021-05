Profissionais de enfermagem contam com o apoio do Pastor Diego na luta pela aprovação de PL









10/05/21 - 16:38:42

A luta dos profissionais de enfermagem pela aprovação do Projeto de Lei 2564/2020, que trata do piso salarial e valorização profissional da categoria conta com total apoio do vereador Pastor Diego (PP). Nesta manhã, 10, o parlamentar participou de uma Audiência Pública com o tema “Piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem e jornada de trabalho de 30h”, promovida pela Câmara Municipal de Aracaju (CMA), e falou sobre a importância da categoria para a sociedade sergipana.

“Recentemente passei por uma situação em que minha filha de um ano e quatro meses precisou ser internada com urgência em uma ala especializada em Covid-19. A demanda desse atendimento é muito grande, o médico tem que ficar circulando, visitando vários pacientes e quem ficava constantemente cuidando de minha filha eram os profissionais de enfermagem. E faziam isso com todo amor, exposição e dedicação sem nenhuma preocupação em se contaminar, colocando a própria vida em risco”, frisou.

O vereador Pastor Diego disse, ainda, que a essencialidade da prestação de serviço dos profissionais de enfermagem foi comprovada agora, com a pandemia da Covid-19. “Porque juntamente com os médicos, eles estão na linha de frente. Muitos, infelizmente, perderam a vida, mas se arriscaram, assumiram o risco de morrer para poder salvar outras vidas. Portanto, posso afirmar que não são somente os parlamentares, mas o Brasil todo tem que se unir na luta pela aprovação desse Projeto de Lei”, afirmou.

