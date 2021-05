Restauração: Nossa Senhora do Socorro vai ficar de cara nova









10/05/21 - 13:52:53

Já está finalizado o processo de restauração realizado nas araras, um dos principais símbolos do município. O monumento foi recuperado pelo artesão Tavares, que foi o idealizador do siri e também passou por melhorias.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Natan Reis, a gestão municipal estuda o local para a instalação das araras. “As araras ficavam no mesmo local que hoje se encontra o siri, depois da instalação do siri elas perderam espaço e foram instaladas bem próximas à Fasouto. Com o tempo e abandono, elas ficaram sem vida e até tiveram a cabeça cortada. Quando nos deparamos com essa situação, iniciamos o trabalho de recuperação”, explicou.