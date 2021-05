São Cristóvão inicia vacinação contra a covid de pessoas acima de 40 anos









10/05/21 - 13:47:30

São Cristóvão inicia a vacinação de pessoas com comorbidades na faixa etária de 40 a 59 anos nesta segunda-feira (10) nas escolas que funcionam como pontos de vacinação na cidade.

Estão incluídos nesse grupo prioritário todas as pessoas que possuem doenças pré-existentes, como diabetes e hipertensão, que podem agravar a saúde dos pacientes caso eles se infectem com a covid-19.

Também podem se vacinar nesse momento as pessoas com deficiência, as gestantes e puérperas com comorbidades (18 anos ou mais) e pessoas com doença renal crônica em uso de diálise (18 anos ou mais).

A lista de doenças consideradas para vacinação, a lista das escolas que são pontos de vacinação e outras dúvidas sobre essa etapa de Comorbidades podem ser consultadas no site da prefeitura através do link: http://anexos.saocristovao.se.gov.br/arquivos/portal/informacoes/duvidas_pessoas_comorbidades/comorbidades_tira_duvidas.pdf

fonte e foto assessoria