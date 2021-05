Sargento Byron apela ao Governo para que assine decretos de promoção de 71 PMs









O vereador de Aracaju, Sargento Byron (Republicanos), fundador do Projeto Estrelas do Mar, no último sábado, 8, manifestou-se, em suas redes sociais, fazendo um apelo ao governador Belivaldo Chagas (PSD), para que assine os decretos dos dias 21 e 25, que garantem a promoção de 71 oficiais da Polícia Militar de Sergipe.

Byron se juntou à luta após a manifestação dos agentes que aguardam, com preocupação, a assinatura dos decretos, relacionados às nomeações na Antiguidade e PTS. O parlamentar da capital sergipana pediu agilidade por parte do chefe do executivo estadual. “Fica aqui o meu apelo ao governador Belivaldo Chagas, pois entendo que quando o Estado promove o PM, isso se reflete em mais segurança para a população e, sem deixar de frisar, estamos falando de uma garantia de direitos, né?”, escreveu.

O vereador aproveitou para reconhecer o trabalho que os oficiais da Polícia Militar desenvolvem para combater o crime organizado e, em tempos de pandemia, fiscalizar e enfrentar as iniciativas que vão contra aos decretos estabelecidos pelos governos Estadual e Municipal. “O trabalho diário que esses agentes fazem é algo que devemos valorizar e enaltecer sempre. Eu já passei por lá e sei que não é nada fácil, principalmente agora na pandemia. Devemos valorizar não apenas os policiais, mas os trabalhadores que diariamente executam os seus serviços com maestria, seja qual for o seu segmento. Se há dedicação, respeito com a coisa pública e um bom desempenho no trabalho tem que ser valorizado sim”, reforçou o sargento.

Por Pábulo Henrique