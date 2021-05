SAÚDE ORIENTA MUNICÍPIOS SOBRE RESERVA DA SEGUNDA DOSE DA ASTRAZENECA









10/05/21 - 13:38:50

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), seguindo determinação do Ministério da Saúde, está orientando os municípios sobre a execução das 43.300 doses das vacinas AstraZeneca/Fiocruz que chegaram a Sergipe na última quinta-feira, 10. A ordem do Governo Federal é reservar o imunizante integralmente para a aplicação da segunda dose em idosos e trabalhadores da saúde. Esse grupo tem previsão de concluir a cobertura vacinal no mês de junho.

“Recebemos as vacinas no final da tarde de quinta-feira e na sexta-feira pela manhã o Programa Nacional de Imunização (PNI) passou uma errata da nota técnica (define público e a dose a ser utilizada), informando que as 43.300 unidades da vacina seriam para segunda dose, corrigindo a informação anterior”, explicou a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira.

Por conta dessa nova determinação, Sergipe, como os demais Estados brasileiros, não avançam com essa última remessa no processo de vacinação das pessoas com comorbidades e deficientes. “Vamos aguardar a chegada de novas remessas de vacina para que possamos dar continuidade à imunização e avançar nestes dois grupos prioritários”, disse.

Fonte e foto SES