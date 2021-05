Sergipe distribui novo lote de vacinas da Coronavac para aplicação da segunda dose









10/05/21 - 11:51:07

O Estado de Sergipe recebeu na tarde deste domingo (09), uma nova remessa da vacina Coronavac/Butantan. Chegaram 10 mil doses do imunizante para aplicação da segunda dose em idosos, forças de segurança e pessoas com a Síndrome de Down.

Nesta segunda-feira, as Regiões de Saúde de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro podem fazer a retirada das doses na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, que funciona no Centro Administrativo da Saúde. Em relação às demais regiões, a Secretaria de Estado da Saúde fará a entrega das vacinas nesta terça-feira (11).

Segundo a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, o quantidade que chegou ainda não é suficiente para alcançar os 100% da população que aguarda pela segunda dose do imunizante. “Com estas 10 mil doses vamos apenas começar a vacinação, ficando no aguardo de novas remessas para que possamos completar o processo de imunização destes grupos”, salientou Ana.

Foto assessoria