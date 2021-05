Vereador Professor Bittencourt se reúne com reitor da Universidade Federal









10/05/21 - 10:54:57

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) fez uma visita na manhã desta segunda-feira, 10, ao reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Valter Joviniano. Em pauta, o papel da Universidade no estado de Sergipe e os desdobramentos em relação à decisão do Conselho Departamental de Direito da UFS pela não convocação do professor Ilzver de Matos Oliveira, aprovado em segundo lugar, na ampla concorrência e, em primeiro lugar, nas cotas raciais no concurso para o cargo de professor do curso de Direito da UFS, realizado em 2019.

“Foi uma reunião muito positiva. O reitor é uma pessoa muito sensível, inteligente e a fala dele reafirmou o compromisso que ele tem com as questões referentes à Universidade, e em especial, os aspectos de natureza ética e compromisso social desta instituição. Conversamos sobre muitas coisas referentes ao papel da Universidade na cidade de Aracaju e no estado de Sergipe, e também conversamos sobre a polêmica que tem acontecido com relação ao processo que envolve o professor Ilzver Matos”.

“O reitor ainda não recebeu nenhuma formalização referente ao acontecido, mas está completamente focado em administrativamente fazer o que a legislação determina que faça. Portanto, fiquei muito tranquilo, pois sei que ali tem alguém ético e academicamente comprometido”.

Ainda na reunião, Bittencourt aproveitou para parabenizar o novo reitor da UFS pela sua gestão e colocou o mandato à disposição da instituição de ensino.

“Essa é uma Universidade que eu tenho o maior respeito, carinho e gratidão. Foi nela que me formei e também iniciei a minha vida política, fiz muitos amigos e tenho outros que também são professores desta casa. Desejo sucesso ao reitor que está iniciando o mandato e coloco o meu mandato de vereador à disposição para o que o reitor achar importante em favor dos interesses da Universidade. Quero agradecer também ao vereador, Pastor Eduardo Lima, por ter intermediado essa reunião”, finalizou o parlamentar.

Na reunião, também estavam presentes: o vereador Eduardo Lima (Republicanos) e os assessores do Reitor, Antônio Alves e Jodnes Silveira.

Por David Rodrigues

Foto: Ascom do Parlamentar