Vereador quer saber onde foi parar o dinheiro do Hospital de Campanha de Aracaju









10/05/21 - 12:03:10

Após divulgação de uma matéria na imprensa que a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) deve R$ 1,2 milhão para a empresa que montou o Hospital de Campanha em 2020, o vereador por Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), pergunta onde foi parar o dinheiro que a prefeitura recebeu do Governo Federal.

“Eu fico me perguntando o que realmente ocorreu. Teve algum problema com o serviço prestado? Por que a prefeitura fez o hospital de campanha tão rápido e até hoje ainda deve ao fornecedor”, indaga o parlamentar.

Outro questionamento feito pelo vereador é o que a prefeitura de Aracaju fez com os recursos que recebeu do Governo Federal para a implantação do hospital. “A verba federal que veio para a construção do Hospital de Campanha ainda está no caixa da prefeitura? Ou foi usada para outra finalidade?”.

Ricardo faz ainda um comparativo sobre o número de óbitos registrados no período em que foi montada a estrutura do Hospital de Campanha em 2020 e no período atual. “Por que no ano passado se falava tanto em hospital de campanha e este ano, que estamos vendo que não há mais vagas em leitos de UTI, quando as pessoas estão necessitando de atendimento e o número diário de mortes aumentou significativamente, a prefeitura não fala no assunto?”.

Outro tema abordado pelo vereador é sobre a investigação da Polícia Federal que teve repercussão nacional na imprensa e não se tem mais notícias sobre o desdobramento. “A Polícia Federal fez uma investigação, mas o caso está em segredo de justiça, por qual motivo? Será que alguém foi indiciado? Será que a CPI da Covid em Sergipe poderá responder a muitas dessas perguntas?”, pergunta Ricardo Marques.

Por Wandycler Júnior