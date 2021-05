APLICAÇÃO DA ASTRAZENECA É SUSPENSA EM GRÁVIDAS E PUÉRPERAS DE ARACAJU









11/05/21 - 10:19:16

A secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, informou na manhã desta terça-feira (11) que o município irá suspender a aplicação da vacina AstraZeneca (Oxford), contra a Covid-19, em grávidas e puérperas com e sem comorbidades.

Segundo a secretária de Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, a partir desta terça a vacina da Pfizer/BioNTech deverá ser usada para imunizar as mulheres grávidas e puérperas (que acabaram de dar a luz).

A vacinação contra a Covid-19 para grávidas a partir dos 18 anos começou nesta terça na capital. Já as gestantes com comorbidades estavam se vacinando desde o dia 4 de maio.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a vacinação poderá ocorrer em qualquer mês da gestação, com apresentação de encaminhamento do médico ou enfermeiro da Atenção Primária à Saúde do SUS, relatório médico ou cartão da gestante, assinados por profissionais de saúde.

Em relação à suspensão, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que ainda não recebeu nenhuma recomendação da Anvisa.