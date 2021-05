Campus Lagarto da UFS abre inscrições utilizando a nota do Enem 2020









11/05/21 - 12:02:23

A nota mínima é de 400 pontos, e o candidato precisa acessar o edital nº 23/2021, publicado no site

O campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), localizado no município de Lagarto, região Centro-Sul de Sergipe, está utilizando a nota do Enem 2020 para preencher 410 vagas em todos os cursos presenciais do campus, no período de 31 de maio a 7 de junho, por meio do site www.ccv.ufs.br. A nota mínima é de 400 pontos, e o candidato precisa acessar o edital nº 23/2021, publicado no site http://prograd.ufs.br/pagina/22443-editais-prograd-2021, para visualizar os pesos por curso de cada área de conhecimento.

Os cursos presenciais para o preenchimento das vagas são Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional. Para efetuar a inscrição, é imprescindível, além do número da inscrição no Enem 2020, o número da Cédula de Identidade e o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato. A inscrição só terá validade se o nome e o CPF do candidato corresponderem ao nome e ao CPF do candidato inscrito no Enem 2020.

Somente uma única inscrição poderá ser efetuada, e após a finalização do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, não será permitida nenhuma modificação de opção. A Comissão de Concursos e Vestibulares da UFS não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica, tais como falhas de comunicação e/ou congestionamento nas linhas de comunicação que impossibilitem a transferência de dados. As informações prestadas no preenchimento do formulário de inscrição são de exclusiva responsabilidade do candidato.

Entre os dias 31 de maio e 8 de junho, o candidato deverá verificar a confirmação da sua inscrição no site e resolver, se for o caso, as situações pendentes, entrando em contato com a CCV (Comissão de Concursos e Vestibulares) por meio do endereço eletrônico ccvufs@gmail.com. Para mais informações acesse o edital completo no site http://prograd.ufs.br/pagina/22443-editais-prograd-2021