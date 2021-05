“Capela só voltará após a vacinação de toda a comunidade escolar”, diz Silvany









A prefeita de Capela, Silvany Mamlak (PSC), concedeu entrevista a uma emissora de rádio da capital sergipana e falou sobre a sua gestão à frente do município. Na ocasião, a gestora reafirmou seu compromisso com a saúde pública ao anunciar que Capela só terá aulas presenciais após a vacinação de toda a comunidade escolar e falou dos investimentos que sua administração tem proporcionado na educação e na saúde.

Na última terça-feira, 4, a prefeita esteve reunida com o Comitê Científico de Capela para avaliar a possibilidade de retorno das aulas presenciais na rede pública. Formado por membros das secretarias de Saúde, Educação e Administração, o comitê definiu pela manutenção do sistema de ensino virtual com o intuito de preservar a saúde dos estudantes e dos profissionais da educação.

“Nossas escolas estão sendo adequadas para esse momento posterior. Capela vai voltar [às aulas presenciais] após a vacinação de toda a comunidade escolar do nosso município. Não só dos professores, mas de todos os profissionais de educação, sendo eles vigilantes, merendeiras, servidores administrativos, entre outros”, ressaltou Silvany.

Tratando da educação em tempos de pandemia, Silvany Mamlak elogiou a decisão do governador Belivaldo Chagas (PSD), que recentemente anunciou um auxílio de R$ 5 mil para a aquisição de equipamentos para que professores possam se estruturar durante o período de aulas remotas.

“A gente sabe das dificuldades e essa iniciativa do governador de colocar R$ 5 mil a disposição dos professores para adquirirem ferramentas que são essenciais para esse momento da aula remota, foi muito importante. Nem todos os municípios têm a capacidade financeira para fazer esse investimento”, comentou.

Investimentos

Mamlak destacou os investimentos que têm sido feitos no município, seja por emendas parlamentares ou por recursos próprios, mas ressaltou que a prioridade da sua gestão é a manutenção do pagamento dos servidores dentro do mês. Na última sexta-feira, 7, a prefeita inaugurou uma quadra poliesportiva e entregou a pavimentação de uma rua na zona rural.

“Temos feito investimentos, sim, mas temos colocado como prioridade o pagamento dos nossos servidores. Com muito sacrifício, temos conseguido quitar a folha de pagamento ainda no dia 20 de cada mês”, concluiu.

