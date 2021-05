Ceac presta mais de 53 mil atendimentos ao cidadão em abril









11/05/21 - 10:47:20

De acordo com um levantamento realizado em abril deste ano pelo Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), vinculado à Secretaria de Estado da Administração (Sead), as cinco unidades da rede Ceac registraram 53.280 atendimentos. No acumulado do ano, as unidades já contabilizam 244.821 atendimentos prestados ao cidadão.

Dos serviços ofertados no último mês, 33% dos atendimentos foram no Ceac da Rua do Turista. A unidade registrou 17.517. Um total de 32% ocorreu no Shopping Riomar, que registrou 16.878. As demais unidades – Rodoviária Nova, Aracaju Parque Shopping e Shopping Peixoto em Itabaiana – somaram 35% com 9.614, 7.371 e 1.900 atendimentos respectivamente.

A diretora geral da rede Ceac, Ana Paula Menezes, lembra que às unidades estão trabalhando apenas com agendamento prévio e com a capacidade reduzida, ressaltando que atualmente o cidadão tem à disposição mais de 100 tipos de atendimentos digitais que podem ser feitos com a mesma qualidade, agilidade e eficiência do presencial, com a vantagem de ser realizado em casa. Todos os serviços online ofertados podem ser conferidos no site do Ceac, através do link https://www.ceac.se.gov.br/category/status/servicos-online/.

A diretora alerta a população a procurar o atendimento presencial somente quando estritamente necessário, para que haja horários disponíveis para situações emergenciais. “Recomendamos ao cidadão que avalie a necessidade antes de agendar seu horário e permita que o atendimento seja direcionado a quem depende do serviço de forma mais imediata”, explica, afirmando que só em abril a taxa de ausência chegou a 3,3%.

Paula explica ainda que com o objetivo de ajudar aqueles que ainda têm dúvidas sobre como realizar os serviços online, incluindo o agendamento de data e horário, o Ceac disponibiliza alguns canais para agendamento e orientações, a exemplo do site agendafacil.se.gov.br, call center, whatsapp e o fale conosco.

Para outras informações, inclusive do horário de funcionamento das unidades, basta acessar www.ceac.se.gov.br.

Ascom/Sead