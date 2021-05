DEM CONVIDA WASHINGTON CORAÇÃO VALENTE A FILIAR-SE E DISPUTAR MANDATO









11/05/21 - 21:09:43

O presidente estadual do Democratas, José Carlos Machado, em mais um encontro com o ex-jogador Washington ‘Coração Valente’, com a companhia da senadora Maria do Carmo, na tarde desta terça-feira, 11, convidou o ex-jogador a se filiar ao partido Democratas e disputar mandato em 2022, onde a senadora fez questão pessoalmente de renovar o convite.

“Washington além de ser um vencedor no futebol, como profissional e como ser humano. Venceu seus problemas de saúde com muita fé e dá exemplo para todos nós e nessa mesma fé e mesma forma, ele transmite pra gente, na humildade, na simplicidade, companheirismo, pessoa dedicada e solidária”, entende Machado.

A relação de Washington com Sergipe começou em1987, quando seus pais vieram residir na capital sergipana. Em 2011, o vínculo com o menor do estado do Brasil aumentou após a aposentadoria dos gramados.

Washington, no início de 2019, exerceu um curto mandato de três meses como deputado federal, assumindo a vaga de Onyx Lorenzoni (DEM-RS), como deputado suplente.

Barra dos Coqueiros

Machado recebeu na sede do partido, o ex-prefeito da Barra dos Coqueiros, GIlson dos Anjos (DEM). Na oportunidade, trataram sobreo atual momento político. Durante o encontro, também convidou Gilson a sair candidato no próximo ano.

Por fim, Machado recebeu a ex-prefeita Elizabeth Freire e o ex-prefeito Chico de Gararu Na pauta, conversaram sobre o futuro do partido no município, visando o pleito eleitoral 2022, com a certeza do engajamento de Chico e Elizabeth com o partido.